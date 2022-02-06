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«Я скучал» - Лаксальт вернулся после четырех месяцев отсутствия

06 Февраля 2022 • 13:51 Комментировать
Динамо Москва
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Динамо Тбилиси
10.02 11:00

Приятная новость для поклонников московского «Динамо» - после четырех месяцев отсутствия в строй вернулся 28-летний защитник Диего Лакcальт. Он уже приступил к тренировкам с общей группой, а в интервью клубному сайту «бело-голубых» признал, что он очень скучал по партнерам.

- Я очень скучал по тому, чтобы каждый день тренироваться на поле вместе со своими партнёрами по «Динамо». Пусть я и встречался с ними каждый день в раздевалке, но продолжал работать индивидуально, и это было непросто. Теперь всё позади, - заявил Лаксальт.

Уругвайский оборонец выступает за «Динамо» с 2021 года, в этом сезоне он успел провести всего лишь семь матчей. Ранее он выступал в Европе в основном в итальянских клубах, в том числе и в «Милане», но сезон 2020/2021 провел в шотландском «Селтике». В его активе - 24 матча за уругвайскую сборную с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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