Онопко: В Севилье все уверены, что «Бетис» уничтожит «Зенит»

Севильский «Бетис» явно на подъеме - «бетикос» уничтожили в Кубке Испании «Реал Сосьедад», пробившись в полуфинал турнира, а в чемпионате Испании в последних двух матчах «Бетис» также забивал по четыре гола, и, естественно, выиграл, закрепившись на третьем месте. Все это внушает оптимизм болельщикам клуба - и не понаслышке знакомый с футбольной жизнью Испании и сохранивший там много знакомств Виктор Онопко, ныне входящий в тренерский штаб российской сборной, рассказал о настроениях среди поклонников «Бетиса».

- В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме — идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала», - заявил Онопко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Бетис» - следующий соперник «Зенита» в Лиге Европы.

Онопко выступал в испанском футболе с 1996 по 2003 год - сперва в «Овьедо», а затем в «Райо Вальекано».