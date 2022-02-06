Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Онопко: В Севилье все уверены, что «Бетис» уничтожит «Зенит»

06 Февраля 2022 • 11:30 Комментировать
Бетис
...
Зенит
24.02 23:00

Севильский «Бетис» явно на подъеме - «бетикос» уничтожили в Кубке Испании «Реал Сосьедад», пробившись в полуфинал турнира, а в чемпионате Испании в последних двух матчах «Бетис» также забивал по четыре гола, и, естественно, выиграл, закрепившись на третьем месте. Все это внушает оптимизм болельщикам клуба - и не понаслышке знакомый с футбольной жизнью Испании и сохранивший там много знакомств Виктор Онопко, ныне входящий в тренерский штаб российской сборной, рассказал о настроениях среди поклонников «Бетиса».

- В «Бетисе» все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме — идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после «Реала», - заявил Онопко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Бетис» - следующий соперник «Зенита» в Лиге Европы.

Онопко выступал в испанском футболе с 1996 по 2003 год - сперва в «Овьедо», а затем в «Райо Вальекано».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕТИС ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
11:30 · Россия. Премьер-лига
Онопко: В Севилье все уверены, что «Бетис» уничтожит «Зенит»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Федун: На сборах команда должна ползти по полю, так лучше
02:14 · Россия. Премьер-лига
Дзюба обрадовался возвращению Барриоса и зажигательно станцевал с ним 2
01:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не видит Рассказова в составе «Спартака»
05 Февраля
22:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» тоже хотел пригласить Чернова – Семак был против 1
22:22 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Исидор: Если забью один гол, то забью и 10, и 20
21:44 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий пошутил: «Дзагоев нам уже практически не нужен»
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» рискует не получить деньги за трансфер Жиго, они будут выплачены лишь в случае активации бонусов
21:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что «Спартаку» нужно было продать Жиго, как это сделал с Азмуном «Зенит» 1
21:07 · Россия. Премьер-лига
Уже 15 из 16 фанатских движений клубов РПЛ объявили о бойкоте Fan ID 2
20:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Кутепов уже четвёртый год отдыхает в запасе «Спартака»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА благодаря голу Набабкина обыграл «Нордшелланн» - видео видео
19:12 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА минимально обыграл «Нордшелланн»
18:36 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец – о переходе Чернова в «Спартак»: «Сегодня понимание клубного патриотизма стало намного ниже»
17:53 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» и третий матч при Ваноли завершил вничью 8
Все новости
Рекомендуем