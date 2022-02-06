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«Спартак» показал кое-что новое, но Ваноли опять не смог победить

06 Февраля 2022 • 06:54 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Джохор Дарул
2-й тайм

В субботу «Спартак» проводил очередной товарищеский матч, в котором соперником был малайзийский «Джохор». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится своим мнением об этой встрече.

Паоло Ваноли уже по традиции выпустил состав с тремя центральными защитниками. Даже в матче против «Джохора» итальянский наставник не стал пробовать другую схему. Хотя некоторые тактические изыски были заметны, но об этом чуть позже. Отметим, что Руслан Литвинов вновь сыграл в обороне, Ваноли пока ни разу не задействовал его в середине поля. Видимо, уже даже не надо заострять внимание на позиции молодого футболиста, он теперь действует именно в обороне.

Справа вышел Данил Хлусевич. Ранее на этом сборе он появлялся на замену в атакующей тройке, но в этот раз новичок «красно-белых» занял место именно правого латераля, где многие его и ожидали видеть. При этом как раз в случае с Хлусевичем был заметен тренерский замысел. При атаках «Спартака» он старался выдвигаться ближе к атаке, сзади его страховал Кофрие, а Пруцев опускался ниже к линии обороны. Таким образом «красно-белые» перестраивались на схему с четырьмя защитниками и глубоким опорником.

Вообще Пруцев показал сумасшедший объём работы. Новичок носился туда-обратно и в первом тайме мог даже забить, заканчивая одну из атак команды. Если Умяров действовал более вдумчиво, пытаясь вести игру, то его партнёр брал объёмом. Пруцев в этом смысле понравился. Для российского чемпионата Пруцев может стать важным игроком.

Вернёмся к Литвинову: было интересно, что несколько раз он подключался из обороны к атакам. В предыдущих поединках такие варианты в глаза не бросались. Возможно, подключения Литвинова были случайными, а не запланированными, но, другой стороны, это может стать вариантом на будущее. Вспомним, как Жиго порой устремлялся в атаку. Почему бы Литвинову не заменить француза в этом амплуа?

Во втором тайме Ваноли презентовал спартаковским болельщикам Кристофера Мартинша Перейру. Люксембуржец пару раз жёстко сыграл в отборе, показав свои умения. Мартинш сделал несколько точных передач. Однако в целом он не оставил о себе какое-то полное впечатление, и, вероятно, , говорить о его способностях преждевременно.

Пожалуй, матч против «Джохора» должен заставить поговорить о прессинге. Дело в том, что матч команда привычно начала, активно используя этот элемент. Спартаковцы серьёзно прессинговали, что позволяло создавать моменты. Однако минуте на двадцатой «красно-белые» перестали использовать этот вариант. Можно было предположить, что спартаковцы просто не хотели использовать энергозатратный приём в условиях предсезонки. Однако на 70-й минуте Ваноли обновил почти весь состав. Было логичным предположить, что свежие игроки также включат прессинг, но этого не случилось. В итоге остается пока не очень понятным, насколько прессинг является важным приёмом в философии нового тренера. Видно, что тренер это отрабатывает, требует от футболистов, но пока только фрагментарно.

Учитывая, что «Спартак» провёл уже три игры, можно давать первые заключения. Пока команда Паоло Ваноли не впечатляет. Виден очень схематичный подход: тактика, прессинг. Всё как бы правильно, но у «Спартака» не заметно глубины за этим фасадом. До первого матча тем временем осталось чуть больше 20 дней…

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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СПАРТАК МОСКВА ДЖОХОР ДАРУЛ
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