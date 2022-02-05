Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал заявление болельщиков «армейцев», которые отказались посещать матчи с FAN ID.

«Конечно, должны быть переговоры. Нужно выслушивать все стороны: почему одни за, а другие против. А так просто принимать решение, которые никого не устраивает... Ну и смысл всех этих решений? Если народ не пойдёт на трибуны, кто от этого выиграет? Мы уже начинаем привыкать, что на трибунах нет болельщиков из-за коронавируса. А тут к этим ограничениям хотят ещё добавить FAN ID. Зачем пока народ злить? Люди устали от ограничений, дайте им немного свободы.

Есть мнения за, есть мнения против. Нужно обсуждать это. Каждый должен выдвинуть требования и аргументы. Только переговорами нужно решать такие вопросы. А в лучшем случае, это всё должны отменить. Наоборот люди сейчас должны ходить на футбол. Надо принимать решения для этого. Например, нужно пиво вернуть на стадионы. Англия, Германия и Италия же играет, видно, как народ соскучился по футболу и по общению вообще после ограничений. Зачем ещё вводить FAN ID? Считаю, что нужно отменять принятое решение в тех условиях, в которых мы находимся. Ограничения надо снимать и давать людям находиться там, где они хотят. Ещё раз повторюсь, нужно разрешить пиво, чтобы больше приходило болельщиков. Люди пусть на стадионах выплеснут негативную энергию, которая у них скопилась за время ковида», - сказал Масалитин.