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Деменко: «Запросто может получиться так, что именно Чернов на следующий год сменит Жиго в старте» эксклюзив

05 Февраля 2022 • 22:30 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход защитника Никиты Чернова из «Крыльев Советов» в стан «красно-белых».

«Честно говоря, трансфер неожиданный. Но «Спартаку» нужны центральные защитники. Думаю, за Черновым наблюдали, смотрели и, в конце концов, приняли решение подписать его. Я так понимаю, что пока что этот трансфер на перспективу, пока будет Жиго играть. Но я думаю, с ним поговорили и тренеры, и руководство, объяснили, в какой роли они его видят в команде. А дальше уже всё будет зависеть от Чернова. В любом случае, на него рассчитывают в дальнейшем.

Запросто может получиться так, что именно Чернов на следующий год сменит Жиго в старте. Это может случиться даже раньше. Жиго может, например, травму получить. «Спартаку» нужен защитник, поэтому они его подписали сейчас для ротации и для прохождения адаптации в команде. Думаю, тренеры тоже наблюдали за его игрой и что-то нашли. Бывает так, что от игрока ничего не ждали, а он выстреливал. Однозначно, трансфер Чернова - усиление для «Спартака», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Никита Чернов
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