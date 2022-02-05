Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход бывшего игрока «армейцев» Никиты Чернова из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«В лучшем случае Чернов - это игрок ротации. Если «Спартак» ставит себе задачу бороться за чемпионство, то он в этом не помощник. У Чернова был шанс, когда он был в ЦСКА. Его Слуцкий даже в сборную вызывал. Но в ЦСКА он не смог адаптироваться и стать игроком основы, хотя ему давали время реализовать себя.

В «Крыльях» Чернов стал стабильным игроком, закрепился. Но чтобы он помог «Спартаку» бороться за чемпионство, конечно, нет. А как игрок ротации, где-то выйти, да, он вполне боеспособная единица. В каких-то матчах он поможет. Но, повторюсь, не в борьбе за чемпионство», - сказал Масалитин.