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Масалитин: «Если «Спартак» ставит себе задачу бороться за чемпионство, то Чернов в этом не помощник» эксклюзив

05 Февраля 2022 • 21:58 Комментировать (1)

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход бывшего игрока «армейцев» Никиты Чернова из «Крыльев Советов» в «Спартак».

«В лучшем случае Чернов - это игрок ротации. Если «Спартак» ставит себе задачу бороться за чемпионство, то он в этом не помощник. У Чернова был шанс, когда он был в ЦСКА. Его Слуцкий даже в сборную вызывал. Но в ЦСКА он не смог адаптироваться и стать игроком основы, хотя ему давали время реализовать себя.

 В «Крыльях» Чернов стал стабильным игроком, закрепился. Но чтобы он помог «Спартаку» бороться за чемпионство, конечно, нет. А как игрок ротации, где-то выйти, да, он вполне боеспособная единица. В каких-то матчах он поможет. Но, повторюсь, не в борьбе за чемпионство», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин Никита Чернов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Bathet30
05 Февраля 2022 в 22:21
Да с чего все взяли, что Чернов это замена Жиго? С таким же успехом можно и Маслова назвать заменой Сэма. Впервые за долгое время наши руководители начали смотреть на шаг вперед. Чернов скорей всего будет подменять Антифриза бельгийского, который удаления собирает даже в товарнике.
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