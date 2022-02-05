Уже 15 из 16 фанатских движений клубов РПЛ объявили о бойкоте Fan ID

Недавно был окончательно принят и подписан президентом России Владимиром Путином закон о Fan ID, согласно которому каждый желающий посетить матчи Премьер-лиги вынужден будет сделать паспорт болельщика в следующем году. Это сразу вызвало негативную реакцию в футбольном обществе, а фанатские движения клубов первенства начали объявлять о различного рода протестах.

В субботу к этой группе присоединились и активные болельщики «Сочи». Таким образом, официально против нововведенных реформ выступили уже представители 15 из 16 команд чемпионата. До сих пор остается неясной позиция фанатов «Ахмата», но они все еще могут сделать заявление до конца февраля, когда стартует вторая половина сезона РПЛ.