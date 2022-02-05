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​Бышовец – о переходе Чернова в «Спартак»: «Сегодня понимание клубного патриотизма стало намного ниже»

05 Февраля 2022 • 18:36 Комментировать

Известный тренер Анатолий Бышовец дал комментарий по поводу грядущего перехода в «Спартак» Никиты Чернова, являющегося воспитанником ЦСКА. В пятницу «красно-белые» объявили о том, что трансфер 26-летнего защитника из «Крыльев Советов» состоится летом.

«Сегодня понимание клубного патриотизма стало намного ниже. Стоит учитывать условия, возможности и материальные вещи», - сказал Бышовец, давая комментарий для «РБ Спорт».

Экс-наставник сборной России отметил, что в жизни бывают разные ситуации. Бышовец вспомнил, как в своё время Евгений Ловчев переходил из «Спартака» в «Динамо». По словам Бышовца, Ловчев был спартаковцем до мозга костей, но у него не сложились отношения с тренером.

Стоит сказать, что фанаты «Спартака», судя по комментариям в социальных сетях, не оценили будущее подписание Чернова.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анатолий Бышовец Никита Чернов
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