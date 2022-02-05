​«Спартак» и третий матч при Ваноли завершил вничью

Стакан наполовину полон или наполовину пуст? «Спартак» при Паоло Ваноли пока ни разу не проиграл, но при этом ни разу и не выиграл.

После ничьих со «Слованом» (2:2) и «Ригой» (0:0) «красно-белые» разошлись миром с клубом «Джохор Дарул» из Малайзии. На этот раз в коллекцию результатов на сборах москвичи добавили счёт 1:1.

В составе «Спартака» голом отметился Александр Соболев – форвард сравнял счёт примерно за 20 минут до конца встречи.

Стоит напомнить, что по ходу первого тайма Соболев получил жёлтую карточку за активные действия в потасовке.