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​«Спартак» и третий матч при Ваноли завершил вничью

05 Февраля 2022 • 17:53 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Джохор Дарул
2-й тайм

Стакан наполовину полон или наполовину пуст? «Спартак» при Паоло Ваноли пока ни разу не проиграл, но при этом ни разу и не выиграл.

После ничьих со «Слованом» (2:2) и «Ригой» (0:0) «красно-белые» разошлись миром с клубом «Джохор Дарул» из Малайзии. На этот раз в коллекцию результатов на сборах москвичи добавили счёт 1:1.

В составе «Спартака» голом отметился Александр Соболев – форвард сравнял счёт примерно за 20 минут до конца встречи.

Стоит напомнить, что по ходу первого тайма Соболев получил жёлтую карточку за активные действия в потасовке.

Протокол игры  
Спартак Москва 1:1Джохор Дарул
  23'Bergson (0:1)
(1:1) Соболев Александр Сергеевич72'   
Свинов ИльяКофрие МаксимилианоГапонов ИльяАйртон ЛукасУмяров НаильЛитвинов РусланПруцев ДанилХлусевич ДаниилИгнатов Михаил АлександровичБакаев ЗелимханСоболев Александр Сергеевич
Запасные: Промес КуинсиЛарссон ДжорданМаркитесов ДмитрийМозес ВикторНиколсон ШамарМаксименко АлександрЗобнин РоманРассказов НиколайМартинс КристоферГуца АртёмДжикия ГеоргийДенисов Даниил
Марлиас ФаризалLa'Vere Corbin-OngДэвис МэттьюМаурисио дос СантосЛоури ШейнСидибе МуссаВеласкес ЛеандроИнса НачоФорестьери ФернандоBergsonRamadhan Saifullah
05 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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СПАРТАК МОСКВА ДЖОХОР ДАРУЛ
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