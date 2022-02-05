​Жена Василия Березуцкого может получить работу в ЦСКА

Супруга Василия Березуцкого, входящего в тренерский штаб ЦСКА, может получить работу в клубе. Об этом пишет журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!». По его информации, Ольга Березуцкая уже общалась с людьми в московском клубе по поводу потенциальной работы в области медиа.

О полноценной замене Екатерины Кирильчевой, главного редактора клубного ТВ ЦСКА, судя по всему речь не идёт. Ольга Березуцкая может стать ведущей.

Напомним, что Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА в январе. Он вошёл в тренерский штаб своего брата Алексея.