«Уфа» продолжает работать над усилением состава на вторую часть сезона. После объявления о подписании Тьяго Родригеса «горожане» сообщили о переходе в свои ряды Дмитрия Кабутова. 29-летний полузащитник группы атаки подписал с уфимцами контракт на остаток текущего сезона с правом пролонгации.

За «Уфу» Юрий Кабутов, который в последние годы защищал цвета «Крыльев Советов», будет выступать под седьмым номером.

«Уфа» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России и весной будет стараться сохранить прописку в элите.

Ближайший официальный матч «Уфа» проведёт 27 февраля против «Ахмата».