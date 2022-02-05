​В матче «Спартака» произошла потасовка с участием Соболева

«Спартак» продолжает готовиться ко второй части сезона, в том числе через контрольные матчи. В субботу команда Паоло Ваноли играет против малазийского клуба «Джохор Дарул». По ходу первого тайма на футбольном поле произошла потасовка, которую спровоцировал подкат Александра Соболева. Нападающий «красно-белых» принимал активно участие в стычке, которую, впрочем, удалось быстро погасить. По итогам инцидента Соболев получил жёлтую карточку, как и один из игроков малазийской команды.

Следить за развитием событий в матче «Спартак» - «Джохор Дарул» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.