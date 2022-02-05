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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В матче «Спартака» произошла потасовка с участием Соболева

05 Февраля 2022 • 17:16 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Джохор Дарул
2-й тайм

«Спартак» продолжает готовиться ко второй части сезона, в том числе через контрольные матчи.  В субботу команда Паоло Ваноли играет против малазийского клуба «Джохор Дарул». По ходу первого тайма на футбольном поле произошла потасовка, которую спровоцировал подкат Александра Соболева. Нападающий «красно-белых» принимал активно участие в стычке, которую, впрочем, удалось быстро погасить. По итогам инцидента Соболев получил жёлтую карточку, как и один из игроков малазийской команды.

Следить за развитием событий в матче «Спартак» - «Джохор Дарул» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА ДЖОХОР ДАРУЛ
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