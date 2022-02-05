​В «Спартаке» объяснили отстутствие Жиго и Классена

В субботу «Спартак» играет против клуба «Джохор Дарул» на зимних сборах в ОАЭ. В заявке московской команды отсутствуют защитники Самуэль Жиго и Леон Классен. В стане «красно-белых» объяснили, почему эти футболисты не сыграют. По словам Дмитрия Зеленова, который возглавляет пресс-службу «Спартака», врачи решили приберечь Жиго и Классена из-за незначительных микротравм.

Следить за игрой между «Спартаком» и «Джохором» можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что ближайший официальный матч «Спартак» проведёт через три недели – 26 февраля. Соперником «красно-белых» будет ЦСКА.