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​В «Спартаке» объяснили отстутствие Жиго и Классена

05 Февраля 2022 • 16:49 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Джохор Дарул
2-й тайм

В субботу «Спартак» играет против клуба «Джохор Дарул» на зимних сборах в ОАЭ. В заявке московской команды отсутствуют защитники Самуэль Жиго и Леон Классен. В стане «красно-белых» объяснили, почему эти футболисты не сыграют. По словам Дмитрия Зеленова, который возглавляет пресс-службу «Спартака», врачи решили приберечь Жиго и Классена из-за незначительных микротравм.

Следить за игрой между «Спартаком» и «Джохором» можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Добавим, что ближайший официальный матч «Спартак» проведёт через три недели – 26 февраля. Соперником «красно-белых» будет ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леон Классен Самуэль Жиго
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СПАРТАК МОСКВА ДЖОХОР ДАРУЛ
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