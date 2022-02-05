«Уфа» на своём официальном сайте объявила о переходе в клуб португальского полузащитника Тьяго Родригеса. 30-летний футболист подписал контракт до завершения сезона 2021/2022 с возможностью дальнейшей пролонгации.

Тьяго Родригес достался «Уфе» бесплатно – футболист находился в статусе свободного агента после январского ухода из саудовского «Аль-Хазма».

Родригес является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Позже футболист принадлежал «Порту», но не играл за основу, а лишь скитался по арендам.

После 18 сыгранных туров «Уфа» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата России.