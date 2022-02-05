Свинов – в основе «Спартака» на матч с «Джохором»

В субботу «Спартак» проведёт контрольный поединок против клуба «Джохор Дарул» из Малайзии. Стал известен состав московской команды на эту игру. Стоит сказать, что место в воротах команды займёт зимний новичок Илья Свинов.

Полностью состав команды Паоло Ваноли выглядит так: Свинов, Кофрие, Литвинов, Гапонов, Айртон, Умяров, Пруцев, Хлусевич, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Стоит сказать, что в запасе остался полузащитник Кристофер Мартинс, который перебрался в «Спартак» из «Янг Бойз» несколько дней назад.

Следить за матчем между «Спартаком» и «Джохором» можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.