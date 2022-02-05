​Фанаты «Сочи» тоже против Fan ID

Активные фанаты «Сочи» присоединились к протесту против Fan ID. Во второй части сезона фанаты будут продолжать поддерживать команду, но они перестанут делать это тогда, когда для посещения стадиона нужно будет оформлять Fan ID.

Закон о Fan ID вступает в силу с лета, но до сих пор не было официально объявлено, что он будет распространяться на матчи Премьер-лиги России.

Против Fan ID выступили активные фанаты многих российских клубов. Некоторые из них не собираются ходить на стадион даже во второй части сезона 2021/2022. Такую позицию заняли фанаты ЦСКА и «Спартака», поэтом главное дерби Москвы 26 февраля пройдёт без «актива».