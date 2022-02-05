​Экс-игрок «Спартака» Маурисио: «Каррера просил, чтобы я ему помог устроиться тренером в «Джохор»

В субботу «Спартак» проведёт контрольный матч на сборах против клуба «Джохор Дарул». За малазийцев выступает защитник Маурисио, который в сезоне 2016/2017 защищал цвета «Спартака».

Маурисио рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что после чемпионского сезона он хотел остаться в «Спартаке», а клуб хотел выкупить его контракт у «Лацио». Тем не менее, эту сделку заблокировал тогдашний тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

«Я точно знаю, что это было его личное решение, а не решение клуба. И это странно», - высказался Маурисио.

По словам бразильца, позже Массимо Каррера связывался с ним с просьбой о помощи.

«Он даже писал мне и просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор», - вспоминает футболист.

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