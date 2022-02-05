«Нижний Новгород» через свой официальный сайт объявил о пополнении в команде. Ряды нижегородцев пополнил Ларс Олден Ларсен – 23-летний норвежский полузащитник. Он подписал трудовое соглашение сроком на три с половиной года.

На протяжении двух последних лет Ларс Олден Ларсен выступал за норвержский клуб «Мьёндален».

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, трансфер Ларсена обошёлся «Нижнему Новгороду» в 400 тысяч евро.

После первой части чемпионата России «Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр.