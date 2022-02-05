Зайнутдинов и Шайхутдинов вернулись в расположение ЦСКА

На тренировочный сбор московского ЦСКА прибыли два футболиста. Речь идет о хавбеке Бактиёре Зайнутдинове и голкипере Владимире Шайхутдинове. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Зайнутдинов прибыл на сбор после медобследования, которое проходил в Германии, а Шайхутдинов до этого момента тренировался с молодежной командой «армейцев».

Несколько дней назад подопечные Алексея Березуцкого провели в Испании контрольную встречу с «Виборгом» и победили со счетом 3:2. Следующий спарринг ЦСКА сыграет против «Нордшелланна». Матч пройдет 5 февраля, начало – 17:00 по московскому времени.