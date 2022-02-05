Ваноли выбрал основного голкипера «Спартака» на вторую половину сезона

В московском «Спартаке» определились с первым номером на вторую половину сезона. Место в рамке ворот «народной команды» займет Александр Селихов.

Как сообщает Sportbox, такое решение принял главный тренер коллектива Паоло Ваноли. Максименко будет дублером Селихова, поскольку неудачно провел первую половину текущего сезона и не впечатлил итальянского специалиста на сборах.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» планируют отправить Максименко во вторую команду для поддержания игровых кондиций.

В сезоне-2021/2022 РПЛ Селихов провел шесть поединков, в которых пропустил девять мячей. По итогам 18 туров «Спартак» занимает девятое место в чемпионате.