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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли выбрал основного голкипера «Спартака» на вторую половину сезона

05 Февраля 2022 • 12:23 Комментировать

В московском «Спартаке» определились с первым номером на вторую половину сезона. Место в рамке ворот «народной команды» займет Александр Селихов.

Как сообщает Sportbox, такое решение принял главный тренер коллектива Паоло Ваноли. Максименко будет дублером Селихова, поскольку неудачно провел первую половину текущего сезона и не впечатлил итальянского специалиста на сборах.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» планируют отправить Максименко во вторую команду для поддержания игровых кондиций.

В сезоне-2021/2022 РПЛ Селихов провел шесть поединков, в которых пропустил девять мячей. По итогам 18 туров «Спартак» занимает девятое место в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов Паоло Ваноли
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