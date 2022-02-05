Алонсо вернулся в «Краснодар» из сборной Парагвая

Легионер «Краснодара» Хуниор Алонсо вернулся в «Краснодар» после отъезда в расположение сборной Парагвая. Об этом сообщается на официальной страничке российского клуба в «Твиттере».

Напомним, что Алонсо принимал участие в поединках своей национальной команды в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022. В настоящий момент парагваец находится в испанской Марбелье, где проводит тренировочный сбор краснодарская команда.

Хуниор пополнил ряды «быков» в январское трансферное окно. Защитник заключил с «Краснодаром» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2025 года.