Литвинов согласовал новый контракт со «Спартаком»

Перспективный полузащитник Руслан Литвинов близок к подписанию нового трудового договора со столичным «Спартаком».

Согласно информации Metaratings.ru, стороны провели переговоры и согласовали контракт. Вскоре стороны пролонгируют сотрудничество до 2026 года. Срок действия нынешнего соглашения 20-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитан до середины 2022 года.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость хавбека оценивается в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Руслан принял участие в девяти поединках, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.