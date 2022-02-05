Голкипер «Зенита» решил перебраться в «Нижний Новгород»

Никита Гойло, 23-летний воспитанник питерского «Зенита», отныне будет защищать ворота «Нижнего Новгорода». О трансфере сообщает пресс-служба клуба из города на Волге. Гойло уже присоединился к своему новому клубу, который проводит сбор в Турции. Более того, Никита уже провел два контрольных поединка в ходе этого сбора.

Ранее рослый (189 см) Гойло выступал за различные вариации «Зенита» («Зенит-М», «Зенит-2»), за тольяттинский клуб «Акрон», в котором выступал целых полтора года в аренде, и привлекался в юношеские и молодежные сборные России, за которые в общей сложности провел четыре матча.