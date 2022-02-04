Сюрприз от Капелло, «тролливший» «Спартак»: Зачем «красно-белые» подписали Чернова

«Спартак» продолжает активно вести себя на трансферном рынке. «Красно-белые» объявили о подписании контракта с Никитой Черновым, который вступит в силу летом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом переходе.

«Спартак» этой зимой подписал уже шестерых новичков. Видимо, сейчас больше «джокеров» не будет. Однако это не повод останавливаться, и «красно-белые» уже подписали первого новичка на летнее трансферное окно. У Никиты Чернова завершался контракт с «Крыльями Советов», и «Спартак» решил забрать его в качестве свободного агента.

Кто-то поспешно назвал Чернова заменой Самуэля Жиго, который продолжит карьеру в «Марселе». Это, конечно, забавная догадка. «Спартак» при Ваноли будет играть в троих защитников, а в команде не так много исполнителей даже сейчас. Не зря итальянец сейчас пробует в обороне Руслана Литвинова. Вдобавок к этому надо не забывать, что летом завершается контракт у Ильи Кутепова.

Скорее всего, Чернов – это игрок для глубины состава и ротации. Это неплохой исполнитель с «правильным» паспортом, и для нашего чемпионата это хороший вариант. Чернову всего 26, так что он может ещё несколько лет помогать «красно-белым».

Против Чернова, однако, может сыграть общественное мнение. Он является воспитанником ЦСКА, что вряд ли придётся по нраву поклонникам «красно-белых». Тем более что Чернов много раз публично благодарил болельщиков «красно-синих» в социальных сетях, называя их лучшими. Были отдельные посты, знаменующие победы над «Спартаком» и голы в его ворота на молодёжном уровне. Можно вспомнить, что, уходя в «Крылья Советов», он выложил фотографию в инстаграме, поблагодарив клуб и назвав ЦСКА «семьёй».

Отдельная история – это пост Чернова, где он сидит сверху на Адриано, с подписью «суть матча в одном фото». Тогда защитник получил массу лайков от фанатов «армейцев» и тонну оскорблений от спартаковских болельщиков. Пост был сразу же удалён, но в Интернете, конечно, сохранился.

В истории с «армейским» прошлым за Чернова сыграет Fan ID. Активные болельщики «Спартака» объявили бойкот матчей до отмены этого пропуска, так что защитник едва ли услышит какие-то оскорбления. Да и в целом едва ли стоит переоценивать это. Спартаковцы так или иначе приняли или смирились, когда приходили Роман Широков и Роман Ерёменко. На их фоне Чернов выглядит попроще.

С другой стороны, «Спартак» может получить неожиданное усиление. У Чернова уж точно есть талант. Не зря ещё Фабио Капелло вызвал в сборную России юного защитника, тогда ещё не дебютировавшего даже в ЦСКА. Правда, кроме тех двух матчей Чернов в национальной команде больше не появлялся. Однако 26 лет – это возраст, когда ещё можно себя показать.

Если Кутепов уйдёт, то Чернов может стать первым-вторым запасным центральным защитником «Спартака». Учитывая «любовь» Кофрие к красным карточкам, непонятное состояние Павла Маслова и отсутствие замены для Жиго, воспитанник ЦСКА может получить реальное игровое время в стане «красно-белых». Интересно, что он тогда опубликует в инстаграме после успеха в дерби?

Роман Андреев