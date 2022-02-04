«Локомотив» на сборах расписал ничью с «Мальмё», Кухта снова забил

«Локомотив» не смог победить в контрольном поединке против «Мальмё» на зимних тренировочных сборах – подопечным Маркуса Гисдоля не удалось удержать преимущество в счете, сведя матч к ничьей.
Примечательно, что единственным голом в составе «железнодорожников» отметился новичок команды, чешский нападающий Ян Кухта. Ему посчастливилось записать на свой счет забитый мяч уже в третьей игре кряду.
Свою следующую товарищескую встречу «Локомотив» также проведет против шведского коллектива – 10 февраля соперником россиян станет «Гётерборг». Напомним, что на внутренней арене столичному клубу необходимо улучшать свои позиции во второй половине сезона.
Протокол игры
|(1:0) Кухта Ян35'
|54'Сейдиу Патриот (1:1)
Худяков Даниил•Едвай Тин•Мампаси Марк•Тикнизян Наир•Ненахов Максим•Баринов Дмитрий•Бабкин Сергей•Марадишвили Константин•Жемалетдинов Рифат•Изидор Вильсон•Кухта Ян
Далин Юхан•Беихмо Феликс•Нильсен Лассе•Халуш Матей•Бергет Йо Инге•Бирманчевич Велько•Кристиансен Андерс•Нанаси Себастьян•Ракип Эрдаль•Налич Ади•Ульссон Маркус
04 февраля.
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