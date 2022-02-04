«Локомотив» на сборах расписал ничью с «Мальмё», Кухта снова забил

«Локомотив» не смог победить в контрольном поединке против «Мальмё» на зимних тренировочных сборах – подопечным Маркуса Гисдоля не удалось удержать преимущество в счете, сведя матч к ничьей.

Примечательно, что единственным голом в составе «железнодорожников» отметился новичок команды, чешский нападающий Ян Кухта. Ему посчастливилось записать на свой счет забитый мяч уже в третьей игре кряду.

Свою следующую товарищескую встречу «Локомотив» также проведет против шведского коллектива – 10 февраля соперником россиян станет «Гётерборг». Напомним, что на внутренней арене столичному клубу необходимо улучшать свои позиции во второй половине сезона.