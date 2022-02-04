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«Локомотив» на сборах расписал ничью с «Мальмё», Кухта снова забил

04 Февраля 2022 • 20:08 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Мальмё
окончен

«Локомотив» не смог победить в контрольном поединке против «Мальмё» на зимних тренировочных сборах – подопечным Маркуса Гисдоля не удалось удержать преимущество в счете, сведя матч к ничьей.

Примечательно, что единственным голом в составе «железнодорожников» отметился новичок команды, чешский нападающий Ян Кухта. Ему посчастливилось записать на свой счет забитый мяч уже в третьей игре кряду.

Свою следующую товарищескую встречу «Локомотив» также проведет против шведского коллектива – 10 февраля соперником россиян станет «Гётерборг». Напомним, что на внутренней арене столичному клубу необходимо улучшать свои позиции во второй половине сезона.

Протокол игры  
Локомотив Москва1:1Мальмё
(1:0) Кухта Ян35' 
 54'Сейдиу Патриот (1:1)
Худяков ДаниилЕдвай ТинМампаси МаркТикнизян НаирНенахов МаксимБаринов ДмитрийБабкин СергейМарадишвили КонстантинЖемалетдинов РифатИзидор ВильсонКухта Ян
Запасные: Борисенко ГригорийРыбус МацейСавин АндрейЖивоглядов ДмитрийРыбчинский ДмитрийПетров Максим ВячеславовичМатюнин НикитаХлынов НикитаБека АлексисКерк Джирано
Далин ЮханБеихмо ФеликсНильсен ЛассеХалуш МатейБергет Йо ИнгеБирманчевич ВелькоКристиансен АндерсНанаси СебастьянРакип ЭрдальНалич АдиУльссон Маркус
Запасные: Диавара ИсмаэльГваргис ПитерЛиндман ЭмильПенья СерхиоАбубакари МаликЭдвардссон ДавидЛарссон ЭрикМуянич АмелСейдиу ПатриотГалль РоменНиклас Скуг
04 февраля.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Мальмё
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