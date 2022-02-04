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​Каттани: «Ваноли – фантастический тренер»

04 Февраля 2022 • 18:25 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу главного тренера команды Паоло Ваноли.

По словам Каттани, Ваноли в жизни столь же эмоционален, как и на футбольном поле. Лука отметил, что Паоло живёт футболом, и что он способен заряжать команду своей энергией.

«Ваноли - фантастический тренер, так как ему важны самые мельчайшие детали. Даже те, на которые многие не обращают внимания», - слова Каттани приводит sport24.

Напомним, что Лука Каттани и Паоло Ваноли заняли свои должности в «Спартаке» в декабре.

В настоящий момент «Спартак» готовится к возобновлению сезона на сборах в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Паоло Ваноли
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