​Каттани: «Ваноли – фантастический тренер»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался по поводу главного тренера команды Паоло Ваноли.

По словам Каттани, Ваноли в жизни столь же эмоционален, как и на футбольном поле. Лука отметил, что Паоло живёт футболом, и что он способен заряжать команду своей энергией.

«Ваноли - фантастический тренер, так как ему важны самые мельчайшие детали. Даже те, на которые многие не обращают внимания», - слова Каттани приводит sport24.

Напомним, что Лука Каттани и Паоло Ваноли заняли свои должности в «Спартаке» в декабре.

В настоящий момент «Спартак» готовится к возобновлению сезона на сборах в ОАЭ.