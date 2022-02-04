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​Барриос вернулся в расположение «Зенита»

04 Февраля 2022 • 18:17 Комментировать

На официальном сайте «Зенита» были опубликованы фотографии с тренировочного занятия команды, проходившего в пятницу. На фото можно заметить полузащитника Вильмара Барриоса. Он вернулся в расположение «сине-бело-голубых» из рядов сборной Колумбии.

На стыке января и февраля Вильмар Барриос сыграл за Колумбию в матчах отбора на чемпионат мира против Перу и Аргентины. В обоих случаях колумбийцы уступили своим соперникам с результатом 0:1.

В настоящий момент «Зенит» проводит сбор в Португалии. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос
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