​Барриос вернулся в расположение «Зенита»

На официальном сайте «Зенита» были опубликованы фотографии с тренировочного занятия команды, проходившего в пятницу. На фото можно заметить полузащитника Вильмара Барриоса. Он вернулся в расположение «сине-бело-голубых» из рядов сборной Колумбии.

На стыке января и февраля Вильмар Барриос сыграл за Колумбию в матчах отбора на чемпионат мира против Перу и Аргентины. В обоих случаях колумбийцы уступили своим соперникам с результатом 0:1.

В настоящий момент «Зенит» проводит сбор в Португалии. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в Лиге Европы.