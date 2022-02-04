​Пономарёв: «Чернов точно не слабее прямолинейного Жиго»

Летом Никита Чернов станет игроком «Спартака». О подписании контракта с 26-летним защитником, ныне выступающим за «Крылья Советов», «красно-белые» уже объявили официально.

По поводу перехода Чернова высказался Владимир Пономарёв, который в своё время играл за ЦСКА.

По мнению Пономарёва, фанатам «Спартака» не стоит злиться из-за того, что Чернов ранее выступал за ЦСКА. Ветеран отметил, что в стане «красно-белых» Чернов заменит Жиго и освободит одно место для легионера.

«Это достойная замена французу. Никита точно не слабее прямолинейного Жиго», - поделился своим мнением Пономарёв для «Спорт-Экспресса».