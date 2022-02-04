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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин рассказал, кто ещё из «Динамо» может оказаться в сборной России

04 Февраля 2022 • 17:28 Комментировать

На страничке московского «Динамо» в «Телеграме» было опубликовано видео с Валерием Карпиным. Тренер сборной России просматривал команду во время сборов. Среди прочего, Карпин назвал игроков «Динамо», которые могут оказаться в национальной команде, помимо тех, кого вызывают регулярно.

«Кого ещё могу выделить? Дима Скопинцев. Если будет хорошо играть, почему нет? Грулёв тоже. А там посмотрим», - высказался Карпин.

Также Карпин отметил, что требования, которые предъявляет он, во многом похожи на требования тренера «Динамо» Сандро Шварца.

Ближайший матч сборная России проведёт против Польши 24 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Карпин Дмитрий Скопинцев Вячеслав Грулёв
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