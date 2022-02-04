​Фанаты «Спартака» не оценили трансфер воспитанника ЦСКА

В пятницу «Спартак» объявил о том, что летом ряды команды пополнит защитник Никита Чернов. Если обратиться к социальным сетям, то можно сделать вывод, фанаты «красно-белых» в большинстве своём не оценили этот трансфер. Многих возмущает тот факт, что «Спартак» подписывает футболиста, являющегося воспитанником ЦСКА. Кроме того, есть те, кто считает Чернова слабым защитником.

Контракт 26-летнего Никиты Чернова со «Спартаком» будет рассчитан на четыре года. Судя по всему, игрок перейдёт в московский клуб из «Крыльев Советов» в статусе свободного агента.

В настоящий момент «Спартак» готовится к возобновлению сезона на сборах в ОАЭ.