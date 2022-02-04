В пятницу появилась информация о том, что интерес к Артёму Дзюбе проявляет турецкий «Фенербахче». Впрочем, такой вариант 33-летнего нападающего «Зенита» не интересует.

По информации Metaratings, Дзюба предпочитает либо остаться в «Зените», либо летом перебраться в другой клуб из чемпионата России.

Действующий контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до завершения сезона 2021/2022.

В нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Зенит» 24 матча во всех соревнованиях. На счету нападающего «Зенита» 10 забитых мячей и 9 результативных передач на партнёров.