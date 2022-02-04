Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал заявления главного тренера «Зенита» Сергея Семака о 18-матчевой безвыигрышной гостевой серии питерского клуба в еврокубках и бесполезности борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

- Если следовать логике Семака, то получается, что титулы «Зенита» в чемпионате России не являются заслугой питерского клуба. Потому что они предсказуемы и так должно быть на бумаге. Может, Лигу чемпионов каждый год выигрывает сверхбогатый «ПСЖ» или сверхбогатый «Манчестер Сити»? В футбол играют не только бюджеты, но и футболисты. Есть команды со скромным бюджетом, проходящие в еврокубках дальше «Зенита». А если ты заранее решаешь, что ничего не можешь сделать, то зачем тогда тебе дальше играть и работать?