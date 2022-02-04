«Спартак» продолжает работать на трансферном рынке. Клуб посредством своего официального сайта объявил о летнем переходе Никиты Чернова. 26-летний защитник переберётся в московский клуб на правах свободного агента после истечения срока трудового соглашения с «Крыльями Советов».

Контракт между «Спартаком» и Никитой Черновым будет рассчитан на четыре года.

Судя по всему, именно в Никите Чернове «красно-белые» видят замену Самуэлю Жиго. Француз летом отправится в «Марсель».

Никита Чернов в нынешнем сезоне провёл 16 матчей за «Крылья Советов» и даже забил один гол.