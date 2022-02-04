Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» объявил о летнем трансфере Чернова официально

04 Февраля 2022 • 16:07 Комментировать

«Спартак» продолжает работать на трансферном рынке. Клуб посредством своего официального сайта объявил о летнем переходе Никиты Чернова. 26-летний защитник переберётся в московский клуб на правах свободного агента после истечения срока трудового соглашения с «Крыльями Советов».

Контракт между «Спартаком» и Никитой Черновым будет рассчитан на четыре года.

Судя по всему, именно в Никите Чернове «красно-белые» видят замену Самуэлю Жиго. Француз летом отправится в «Марсель».

Никита Чернов в нынешнем сезоне провёл 16 матчей за «Крылья Советов» и даже забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Никита Чернов Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Февраля
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба предпочитает остаться в России слухи
16:36 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба и «Фенербахче»: переговоров нет
15:34 · Россия. Премьер-лига
Семак раскрыл условия сделок по Дриусси и Клаудиньо
15:24 · Россия. Премьер-лига
​«Спартаку» интересен игрок «Крыльев Советов»
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Семак назвал сильные стороны Малкома
14:34 · Россия. Премьер-лига
​На дерби «Спартак» - ЦСКА не будет активных фанатов
14:18 · Россия. Премьер-лига
​Каттани: «Федун доволен тем, как «Спартак» поработал на трансферном рынке»
13:39 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» приняли решение по Максименко
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал условия сделки с «Эльче» по Понсе
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обсуждает продление контракта с тремя футболистами
13:15 · Россия. Премьер-лига
Каттани высказался о будущем Крала в «Спартаке»
12:59 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» раскрыл детали трансфера Перейры
12:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались по будущему Ларссона 2
12:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Жиго
11:16 · Россия. Премьер-лига
Лепсая - о Fan ID: «Я против, но надеюсь, что компенсируют возвращением пива на стадионы» 3
Все новости
Рекомендуем