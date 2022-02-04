Семак раскрыл условия сделок по Дриусси и Клаудиньо

Наставник «Зенита» Сергей Семак стал гостем очередного выпуска на YouTube-канале «Дорский». Среди прочего, тренер поговорил об условиях, на которых из клуба ушёл Себастьян Дриусси и пришёл Клаудиньо. Обе сделки были оформлены летом прошлого года.

«Могу ошибаться, но вроде бы Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита» за 6 миллионов евро. Столько же заплатили за Клаудиньо, плюс небольшая рассрочка на три года», - высказался Семак.

Клаудиньо в нынешнем сезоне провёл за «Зенит» во всех соревнованиях 18 матчей. В них бразилец записал на свой счёт 9 голов и один результативный пас на партнёра.