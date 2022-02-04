​«Спартаку» интересен игрок «Крыльев Советов»

Кристофер Мартинес может стать не последним зимним новичком «Спартака». Появилось сообщение о том, что московский клуб проявляет интерес к защитнику Никите Чернову, выступающему за «Крылья Советов». Об этом на своих страницах рассказывает портал Metaratings.

26-летний Никита Чернов выступает на позиции центрального защитника. В сезоне 2021/2022 футболист провёл за самарскую команду 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что летом «Спартак» покинет Самуэль Жиго, который уже стал игроком «Марселя» и продолжает выступать за москвичей в аренде. Никита Чернов может стать заменой для француза в центре обороны «красно-белых».