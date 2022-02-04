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​Семак назвал сильные стороны Малкома

04 Февраля 2022 • 14:44 Комментировать

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу атакующего полузащитника команды Малкома.

«Качество игры Малкома выросло по сравнению с предыдущими сезонами. Количество травм на него повлияло. Этот игрок обладает рядом хороших качеств – он не теряет простые мячи, он хорошо цепляется за мяч, он может разогнать атаку, он может отдать передачу, он может пробить.

Разумеется, игрок уровня Малкома должен больше забивать и больше отдавать. В этом сезоне он стал лучше, но все ждут большего. Всё-таки это игрок атакующего плана», - высказался Семак в ходе интервью для YouTube-канала «Дорский».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Малком
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