​Семак назвал сильные стороны Малкома

Рулевой «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу атакующего полузащитника команды Малкома.

«Качество игры Малкома выросло по сравнению с предыдущими сезонами. Количество травм на него повлияло. Этот игрок обладает рядом хороших качеств – он не теряет простые мячи, он хорошо цепляется за мяч, он может разогнать атаку, он может отдать передачу, он может пробить.

Разумеется, игрок уровня Малкома должен больше забивать и больше отдавать. В этом сезоне он стал лучше, но все ждут большего. Всё-таки это игрок атакующего плана», - высказался Семак в ходе интервью для YouTube-канала «Дорский».