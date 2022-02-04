​Каттани: «Федун доволен тем, как «Спартак» поработал на трансферном рынке»

Лука Каттани, занимающий должность спортивного директора «Спартака», высказался по поводу Леонида Федуна. На днях владелец московского клуба посещал контрольный матч команды против «Риги» в ОАЭ.

«Федун доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой», - высказался Каттани, чьи слова приводит sport24.

При этом итальянский функционер отметил, что работа «красно-белых» будет оцениваться уже по итогам весенних результатов.

Каттани считает, что Федун остался доволен отдачей игроков и их действиями в обороне в игре против «Риги» (ничья 0:0).

«Спартак» на текущий момент занимает девятое место в чемпионате России. Задача команды заключается в финише в зоне еврокубков.