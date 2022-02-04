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​Каттани: «Федун доволен тем, как «Спартак» поработал на трансферном рынке»

04 Февраля 2022 • 14:18 Комментировать

Лука Каттани, занимающий должность спортивного директора «Спартака», высказался по поводу Леонида Федуна. На днях владелец московского клуба посещал контрольный матч команды против «Риги» в ОАЭ.

«Федун доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой», - высказался Каттани, чьи слова приводит sport24.

При этом итальянский функционер отметил, что работа «красно-белых» будет оцениваться уже по итогам весенних результатов.

Каттани считает, что Федун остался доволен отдачей игроков и их действиями в обороне в игре против «Риги» (ничья 0:0).

«Спартак» на текущий момент занимает девятое место в чемпионате России. Задача команды заключается в финише в зоне еврокубков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лука Каттани
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