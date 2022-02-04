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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Месси недоволен жизнью, Fan ID перенесут, а Зидан возглавит сборную – в главных слухах недели рубрика

04 Февраля 2022 • 14:01 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси недоволен жизнью по Франции, по какому сценарию может сложиться внедрение Fan ID в РПЛ, и какую работу предпочитает получить Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси недоволен жизнью

Лионель Месси в «ПСЖ», мягко говоря, не блещет. Адаптация звёздного аргентинца в Париже определённо затянулась, и пока сложно сказать, когда Месси вернётся на прежний топ-уровень, и вернётся ли вообще. Между тем, в СМИ всё активнее появляются слухи о том, что Лео недоволен жизнью во Франции. Поговаривают, что аргентинец скучает по комфорту в своём доме в Барселоне, плюс у него возникли трудности с изучением языка. Супруге Месси новая жизнь в Париже якобы тоже не нравится. Всё это наводит на мысли о том, что французское приключение Лионеля может оказаться недолгим.

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«Манчестер Сити» предлагает Холанну мегаконтракт

Эрлинг Холанн, за которым давно ведётся охота, вроде как говорил болельщикам во время отпуска, что предпочитает продолжить карьеру в Испании. Впрочем, «Манчестер Сити» не теряет надежд заполучить талантливого норвежца. По слухам, «горожане» подготовили для Холанна мегаконтракт. В случае его подписания, футболист будет зарабатывать 25 миллионов евро ежегодно. Окончательное решение, конечно, останется за Холанном.

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Fan ID перенесут

Активные фанаты множества российских клубов уже успели объявить о бойкоте, не принимая введение Fan ID. Закон вступает в силу с июня, но перечень спортивных мероприятий, на которые он распространяется, пока не определён. На фоне разных позиций РФС и РПЛ появляются слухи о том, что Ашот Хачатурянц хочет сдвинуть введение Fan ID в чемпионате России. Новоиспечённый президент РПЛ якобы таким образом хочет добиться лояльности к себе со стороны фан-движения.

Почеттино сообщили об увольнении

Судя по всему, летом на тренерском мостике «ПСЖ» произойдёт перестановка. На неделе в СМИ просочилась информация о том, что руководители парижского клуба уже уведомили Маурисио Почеттино о решении попрощаться с ним. Аргентинский тренер, в свою очередь, якобы уже сообщил об этом своим друзьям. Отмечается, что Почеттино прилично устал от работы в «ПСЖ», хотя он занял тренерский мостик чуть более года назад.

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Зидан возглавит сборную Франции

Слухов о Зинедине Зидане на неделе было очень много. СМИ продолжили активно связывать француза с «ПСЖ», отмечая, что боссы парижан готовы выдать тренеру полный карт-бланш в спортивных вопросах. Также сообщалось о том, что Зидан не горит желанием браться за работу в Париже. Зинедин якобы рассчитывает дождаться отставки Дидье Дешама и возглавить сборную Франции. Местная федерация наверняка рано или поздно позовёт Зидана. Вопрос в том, когда это случится. Многое будет зависеть от того, как французы выступят на чемпионате мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Боруссия Дортмунд ПСЖ Сборная Франции Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Главные слухи недели Эрлинг Холанн fan id
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