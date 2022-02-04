В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси недоволен жизнью по Франции, по какому сценарию может сложиться внедрение Fan ID в РПЛ, и какую работу предпочитает получить Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Месси недоволен жизнью
Лионель Месси в «ПСЖ», мягко говоря, не блещет. Адаптация звёздного аргентинца в Париже определённо затянулась, и пока сложно сказать, когда Месси вернётся на прежний топ-уровень, и вернётся ли вообще. Между тем, в СМИ всё активнее появляются слухи о том, что Лео недоволен жизнью во Франции. Поговаривают, что аргентинец скучает по комфорту в своём доме в Барселоне, плюс у него возникли трудности с изучением языка. Супруге Месси новая жизнь в Париже якобы тоже не нравится. Всё это наводит на мысли о том, что французское приключение Лионеля может оказаться недолгим.Embed from Getty Images
«Манчестер Сити» предлагает Холанну мегаконтракт
Эрлинг Холанн, за которым давно ведётся охота, вроде как говорил болельщикам во время отпуска, что предпочитает продолжить карьеру в Испании. Впрочем, «Манчестер Сити» не теряет надежд заполучить талантливого норвежца. По слухам, «горожане» подготовили для Холанна мегаконтракт. В случае его подписания, футболист будет зарабатывать 25 миллионов евро ежегодно. Окончательное решение, конечно, останется за Холанном.Embed from Getty Images
Fan ID перенесут
Активные фанаты множества российских клубов уже успели объявить о бойкоте, не принимая введение Fan ID. Закон вступает в силу с июня, но перечень спортивных мероприятий, на которые он распространяется, пока не определён. На фоне разных позиций РФС и РПЛ появляются слухи о том, что Ашот Хачатурянц хочет сдвинуть введение Fan ID в чемпионате России. Новоиспечённый президент РПЛ якобы таким образом хочет добиться лояльности к себе со стороны фан-движения.
Почеттино сообщили об увольнении
Судя по всему, летом на тренерском мостике «ПСЖ» произойдёт перестановка. На неделе в СМИ просочилась информация о том, что руководители парижского клуба уже уведомили Маурисио Почеттино о решении попрощаться с ним. Аргентинский тренер, в свою очередь, якобы уже сообщил об этом своим друзьям. Отмечается, что Почеттино прилично устал от работы в «ПСЖ», хотя он занял тренерский мостик чуть более года назад.
Зидан возглавит сборную Франции
Слухов о Зинедине Зидане на неделе было очень много. СМИ продолжили активно связывать француза с «ПСЖ», отмечая, что боссы парижан готовы выдать тренеру полный карт-бланш в спортивных вопросах. Также сообщалось о том, что Зидан не горит желанием браться за работу в Париже. Зинедин якобы рассчитывает дождаться отставки Дидье Дешама и возглавить сборную Франции. Местная федерация наверняка рано или поздно позовёт Зидана. Вопрос в том, когда это случится. Многое будет зависеть от того, как французы выступят на чемпионате мира в Катаре.Embed from Getty Images
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