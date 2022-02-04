Назван европейский клуб, который хочет подписать Дзюбу

У центрфорварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы есть вариант продолжения карьеры за рубежом. Интерес к российскому нападающему проявляет один из турецких топ-клубов.

Речь идет о стамбульском «Фенербахче». Если верить Takvim, трансфер Дзюбы является приоритетом для «жёлтых канареек». Представители клуба уже связались с игроком и обсудили детали возможного сотрудничества.

Артём может перебраться в «Фенербахче» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее в СМИ ходили слухи о переходе форварда в казанский «Рубин», однако до конкретных переговоров дело не дошло.