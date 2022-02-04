В «Спартаке» приняли решение по Максименко

«Спартак» не собирается расставаться с голкипером Александром Максименко, несмотря на негативные моменты в его игре в первой половине сезона. Об этом заявил спортивный директор московского клуба Лука Каттани.

«Максименко точно останется в «Спартаке». Демонстрацией нашего отношения к нему стало продление контракта. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать», - приводит слова Каттани «Спорт-экспресс».

Александр начал сезон-2021/2022 в качестве основного вратаря «Спартака», однако после провала в матче с питерским «Зенитом» (1:7) был переведен в запас. С тех пор место в рамке ворот «народной команды» занимает Александр Селихов.

Ранее появилась информация, что столичный клуб отзаявил Максименко из РПЛ.