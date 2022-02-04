«Спартак» назвал условия сделки с «Эльче» по Понсе

В зимнее трансферное окно состоялся переход аргентинского форварда Эсекеля Понсе из московского «Спартака» в испанский клуб «Эльче». О деталях арендной сделки рассказал спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани.

«Спорт-экспресс», ссылаясь на слова функционера, сообщает, что сумма выкупа футболиста составит четыре миллиона евро плюс бонусы. Обязательство выкупа наступит в том случае, если Понсе проведет определенный процент матчей за «Эльче», подчеркнул Каттани.

В первой половине сезона Эсекель провел семь поединков в Премьер-лиге, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.