«Спартак» обсуждает продление контракта с тремя футболистами

Московский «Спартак» может продлить контракты сразу с несколькими игроками. Об этом в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» поведал спортивный директор «народной команды» Лука Каттани.

По словам функционера, клуб обсуждает пролонгацию сотрудничества с защитниками Николаем Рассказовым и Ильёй Кутеповым, а также хавбеком Зелимханом Бакаевым. Контракты перечисленных игроков истекают по окончании сезона-2021/2022.

«Спартак» сейчас ведет подготовку ко второй части сезона. Осенний отрезок «красно-белые» провели неудачно, занимая лишь девятое место в Премьер-лиге после 18 туров.