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Каттани высказался о будущем Крала в «Спартаке»

04 Февраля 2022 • 13:15 Комментировать

Лука Каттани, занимающий пост спортивного директора московского «Спартака», высказался насчет будущего полузащитника Алекса Крала. Этот сезон чешский футболист проводит в аренде за лондонский «Вест Хэм».

«Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал. Но его возвращение зависит от многих факторов», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

Алекс пополнил ряды московского коллектива летом 2019 года, его трансфер обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро. В августе прошлого года московский клуб отправил чеха в аренду в «Вест Хэм». Крал не смог пробиться в состав «молотобойцев», проведя лишь одну игру в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Алекс Крал
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