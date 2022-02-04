Каттани высказался о будущем Крала в «Спартаке»

Лука Каттани, занимающий пост спортивного директора московского «Спартака», высказался насчет будущего полузащитника Алекса Крала. Этот сезон чешский футболист проводит в аренде за лондонский «Вест Хэм».

«Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал. Но его возвращение зависит от многих факторов», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

Алекс пополнил ряды московского коллектива летом 2019 года, его трансфер обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро. В августе прошлого года московский клуб отправил чеха в аренду в «Вест Хэм». Крал не смог пробиться в состав «молотобойцев», проведя лишь одну игру в Премьер-лиге.