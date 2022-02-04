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«Спартак» раскрыл детали трансфера Перейры

04 Февраля 2022 • 12:59 Комментировать

В московском «Спартаке» поведали о деталях трансфера люксембургского полузащитника Кристофера Перейры. Ранее сообщалось, что аренда игрока на полгода обойдется «красно-белым» в 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 6,4 миллиона.

Спортивный директор столичного коллектива Лука Каттани подтвердил эту информацию.

«Сумма аренды составила 500 тысяч евро, а сумма выкупа - 6,4 миллиона евро», - передает слова представителя клуба «Спорт-экспресс».

Напомним, что Перейра перебрался в «Спартак» из швейцарского клуба «Янг Бойз». Кристофер играет на позиции опорного полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Кристофер Перейра
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