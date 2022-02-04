В «Спартаке» высказались по будущему Ларссона

Московский «Спартак» пока не обсуждал пролонгацию сотрудничества со шведским форвардом Джорданом Ларссоном. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал спортивный директор клуба Лука Каттани.

«Пока не обсуждали с Ларссоном продление контракта. Самое главное, чтобы прежний Ларссон вернулся. Мы открыты для диалога, но Джордану нужно работать», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

Скандинавский нападающий выступает за «народную команду» с лета 2019 года. Срок действия его контракта истекает по завершении сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний форвард провел 14 матчей, но голевыми действиями не отметился.