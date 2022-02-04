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В «Спартаке» высказались по будущему Ларссона

04 Февраля 2022 • 12:29 Комментировать (1)

Московский «Спартак» пока не обсуждал пролонгацию сотрудничества со шведским форвардом Джорданом Ларссоном. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал спортивный директор клуба Лука Каттани.

«Пока не обсуждали с Ларссоном продление контракта. Самое главное, чтобы прежний Ларссон вернулся. Мы открыты для диалога, но Джордану нужно работать», - передает слова функционера «Спорт-экспресс».

Скандинавский нападающий выступает за «народную команду» с лета 2019 года. Срок действия его контракта истекает по завершении сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний форвард провел 14 матчей, но голевыми действиями не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани Джордан Ларссон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
sanay
04 Февраля 2022 в 13:00
Понсе более забивного и более опасного для соперников продали за копейки, а Ларссона переставшего забивать оставили.. Где логика Федун и иже с ним.. ау? Это называется трансферы по федуновски.
И еще вопрос и к тренерскому штабу и руководству клуба: почему в заявку на Лигу Европы только внесли Николсона и Перейру?.А почему не заявили Хлусевича, Классена,Пруцева??? И что там будет делать Рассказов? привозить голы?
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