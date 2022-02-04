Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Жиго

По завершении нынешнего сезона защитник Самуэль Жиго перейдет из московского «Спартака» в «Марсель». Спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани рассказал, сколько клуб заработает на этом трансфере.

Как сообщает «Спорт-экспресс», французы заплатят российскому клубу за трансфер Жиго 500 тысяч евро.

Стороны согласовали переход Самуэля в январское трансферное окно. На прошлых выходных защитник заключил с «Марселем» контракт, однако этот сезон доиграет за спартаковцев.

В этом сезоне Жиго сыграл 16 матчей в РПЛ, забил гол и сделал ассист.