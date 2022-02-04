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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепсая - о Fan ID: «Я против, но надеюсь, что компенсируют возвращением пива на стадионы»

04 Февраля 2022 • 11:16 Комментировать (1)

Футбольный функционер Тимур Лепсая, поработавший в ряде российских клубов, поделился своим мнением касательно внедрения паспорта болельщика.

«Я против Fan ID. Но надеюсь, что произойдет компенсация - вернут пиво на стадионы. Если этого не случится - тогда никакого объяснения нет для Fan ID», - приводит слова Лепсаи «Спорт-экспресс».

Реформа вступит в силу с 1 июня текущего года. Для посещения стадиона болельщикам нужно будет предоставить специальный документ с личными данными. Его можно оформить на портале «Госуслуги».

Болельщики клубов РПЛ резко высказались против нововведения. С бойкотом выступили фанаты «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и других команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Тимур Лепсая
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
crocodile
04 Февраля 2022 в 11:21
менять человеческое достоинство на пиво было бы днищем.
надеюсь фанаты всех клубов ответят игнором заевшимся функционерам.
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