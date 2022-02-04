Лепсая - о Fan ID: «Я против, но надеюсь, что компенсируют возвращением пива на стадионы»

Футбольный функционер Тимур Лепсая, поработавший в ряде российских клубов, поделился своим мнением касательно внедрения паспорта болельщика.

«Я против Fan ID. Но надеюсь, что произойдет компенсация - вернут пиво на стадионы. Если этого не случится - тогда никакого объяснения нет для Fan ID», - приводит слова Лепсаи «Спорт-экспресс».

Реформа вступит в силу с 1 июня текущего года. Для посещения стадиона болельщикам нужно будет предоставить специальный документ с личными данными. Его можно оформить на портале «Госуслуги».

Болельщики клубов РПЛ резко высказались против нововведения. С бойкотом выступили фанаты «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и других команд.