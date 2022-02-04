Фанаты ЦСКА присоединились к бойкоту Fan ID

Очередное фанатское объединение объявило бойкот паспорту болельщика (Fan ID). О своем нежелании оформлять специальный документ заявили болельщики московского ЦСКА, которые именуют себя RBworld.

Посредством своего официального сайта поклонники «армейцев» заявили, что ни при каких условиях не станут оформлять Fam ID. Фанаты не собираются посещать мероприятия, на которых будут требовать предъявить специальный документ. В своем послании болельщики призвали отменить реформу.

Нововведение, которое начнет действовать с 1 июня 2022 года, вызвало волну негодования со стороны футбольных фанатов. Ранее о бойкоте объявили поклонники «Спартака», «Динамо» и ряда других клубов РПЛ.