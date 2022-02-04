Полузащитник Йилдрен Ибрахимай покидает екатеринбургский «Урал». Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Пресс-служба представителя российской Премьер-лиги поблагодарила 26-летнего игрока за сотрудничество и пожелала ему успешного продолжения карьеры.

Напомним, что Ибрахимай присоединился к «Уралу» в январе прошлого года. В общей сложности он провел за екатеринбургскую команду 12 поединков.

В данный момент екатеринбургский клуб ведет подготовку к возобновлению чемпионата России. После 18 туров команда занимает 12-е место в таблице.