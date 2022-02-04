Назван российский клуб, в который мог перейти Форлан

Экс-сотрудник раменского «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал о несостоявшемся переезде звездного уругвайского нападающего Диего Форлана в российский чемпионат.

В интервью «Спорт-экспрессу» функционер поведал, что прилетал в Испанию на переговоры с футболистом и его агентом, однако договориться не получилось из-за высоких трансферных запросов уругвайца.

«Форлан хотел более трех млн долларов. В год! Для «Сатурна» - цифры неподъемные. Не понимаю, на что рассчитывал, зазывая в Мадрид», - сказал Лепсая.

Диего известен в Европе по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико», миланский «Интер» и «Вильярреал».